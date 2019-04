Szuflada to słowo które funkcjonuje w polszczyźnie już od XVII wieku. Szuflada spełnia bardzo ciekawą funkcję. Ona jest, a rzeczy które w niej są - nie ma. Taka jest jej rola, aby uporządkować to, co nam zalega lub tworzy bałagan. Szuflady są zazwyczaj bardzo pojemne. Potrafią pomieścić wszystkie drobiazgi a nawet ludzkie talenty, wspomnienia czy przemyślenia i gromadzić przez wiele lat. Coraz częściej wybawieniem dla zalegających talentów jest dostęp do internetu. Internet to niekończące się źródło informacji, rozrywki i komunikacji. Internet w telefonie, w pracy, w domu, telewizja internetowa, radio, poczta email, komunikator. Większość z nas codziennie korzysta z zasobów, jakie umożliwia nam najpowszechniejsza na świecie sieć przepływu informacji. Odpowiedź na pytanie “jak to działa?” mogłaby zająć setki czy tysiące stron w encyklopedii, a i tak mogłaby być niezrozumiała dla wielu. Ale odpowiedź na pytanie “jak to zorganizować?” jest dużo prostsza.

Jak okiełznać internet w szafie?

Mimo rozwoju sieci bezprzewodowej trzeba pamiętać, że jej podstawą nadal są niezliczone urządzenia i komponenty stacjonarne połączone kablami. Jak nad nimi zapanować? W tym celu stworzono odpowiednie szafy i stojaki do aranżacji swoistego centrum zarządzania siecią. Doskonale wiedzą o tym instalatorzy montujący serwerownie czy wyposażający obiekty telekomunikacyjne. Z pomocą przychodzą producenci, którzy dostarczają różnego rodzaju szafy i akcesoria.

Klienci cenią sobie przede wszystkim możliwość dużego wyboru urządzeń i akcesoriów sieciowych u jednego dostawcy. Marka Intellinet dostarcza różnorodność produktów już na etapie projektowania, instalacji czy też zakupie produktów końcowych. Działamy w myśl zasady jeden producent - jeden kontakt. Taka strategia działania niweluje problemy na etapie wyboru sprzętu a także te związane z obsługą posprzedażową oraz ułatwia kontakt z serwisem. Wychodzimy naprzeciw naszym klientom i skracamy ich poświęcony czas do minimum i to się sprawdza - mówi Dariusz Wąś z Intellinet Network Solutions.

Jak wybrać odpowiednią szafę RACK?

W tym wypadku rozmiar ma znaczenie. Zarówno szerokość, jak i głębokość szafy warunkuje nam sprzęt, jaki chcemy w niej umieścić. Natomiast ilość sprzętu, jaką chcemy zamontować, zależy od wysokości szafy. Najpopularniejsze szafy stojące mają wysokość 42U - czyli umożliwiają zamontowanie do 42 urządzeń. Warto pamiętać, że jednostka montażowa wynosi 13 cali, czyli 44,45 mm. Jest to standard utrzymywany przez większość producentów sprzętu sieciowego. Dobrą praktyką jest kupowanie wszystkich komponentów u jednego producenta. Wtedy nie ma problemu ze wsparciem zakupowym jak i posprzedażowym.

Co zatem łączy szafę RACK z szufladą? Potrafi uporządkować wszystkie najpotrzebniejsze kable i urządzenia w jednym miejscu, tworząc istne centrum dowodzenia internetem.







