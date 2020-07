Okablowanie sieciowe najwyższej kategorii

Do stworzenia sieci informatycznej potrzebujemy okablowania strukturalnego. Są to specjalne przewody oraz mechanizmy przyłączeniowe bez których żadna sieć nie może zostać wdrożona. Aby sieć funkcjonowała poprawnie należy użyć do jej stworzenia:

gniazd RJ-45, które łączą urządzenia z siecią

okablowania poziomego, łączącego punkt rozdzielczy z gniazdami RJ-45

okablowania pionowego czyli różnego rodzaju przewodów, kabli miedzianych czy światłowodów łączących poszczególne piętra w budynkach

połączeń systemowych i między budynkowych

punktów rozdzielczych

Okablowanie cat7a przeznaczone jest do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 1700 MHz. Przeznaczone są do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do 10 Gb/s. Zalecane są również do zastosowania w sieciach przemysłowych narażonych na silny wpływ zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych w najbardziej wymagających aplikacjach.

Drugą propozycją od Intellinet w najwyższej kategroii Cat7 jest model okablowania 705011, który nadaje się do okablowania strukturalnego budynków w obszarze wtórnym i trzeciorzędowym.







